Minaccia e tenta di aggredire con l' asta della flebo la guardia giurata del pronto soccorso | denunciato

Un uomo è stato denunciato dopo aver minacciato e tentato di aggredire con l’asta di una flebo una guardia giurata nel pronto soccorso. In precedenza, era stato richiamato e rimproverato per aver alzato la voce e comportarsi in modo inappropriato in un ambiente di emergenza. La situazione si è conclusa con la denuncia dell’uomo.

Il quarantanovenne, bloccato da alcuni medici, dovrà adesso rispondere di violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché interruzione di pubblico servizio Prima è stato richiamato. Poi rimproverato visto che continuava, in quello che è un luogo di sofferenze e apprensione, ad alzare la voce e a comportarsi come se fosse in casa propria. Non lo avesse mai fatto la guardia giurata. Perché per il quarantanovenne licatese è stato quasi come un affronto. Le urla si sono trasformate im minacce e avvicinandosi repentinamente verso la guardia giurata "armato" dell'asta di metallo usata per la flebo ha cercato d'aggredirlo. È stato il caos, ieri, al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata.

