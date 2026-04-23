Violento scontro tra due treni in Danimarca | Ci sono diversi feriti

Oggi a Kagerup, circa 50 chilometri a nord di Copenaghen, due treni regionali sono entrati in collisione. L'incidente si è verificato questa mattina e ha provocato diversi feriti, secondo quanto riferito dalle autorità. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza per prestare assistenza ai passeggeri coinvolti. La dinamica dello scontro e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Due treni regionali si sono scontrati questa mattina a Kagerup, a circa 50 km a nord da Copenaghen in Danimarca. Dalle prime informazioni ci sarebbero diversi feriti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Scontro tra due treni in Danimarca, 'diversi feriti'Due treni regionali si sono scontrati questa mattina a Kagerup, a circa 50 km a nord da Copenaghen in Danimarca. “Ci sono diversi feriti”. Scontro tra treno e bus carico di studenti: vigili del fuoco, 118 e carabinieri sul postoUna mattinata iniziata come tante, fatta di corse contro il tempo, zaini in spalla e pendolari diretti verso Roma, si è trasformata improvvisamente... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cosenza, violento scontro tra due auto in galleria: due morti e un ferito; Violento scontro tra due auto sulla Gardesana (FOTO): in azione i vigili del fuoco e i soccorsi, traffico in tilt; Violento scontro tra due autobus sulla Via Casilina. Diversi feriti portati in ospedale, uno elitrasportato; Incidente a San Fili vicino Cosenza con violento scontro tra auto in galleria, due morti e un ferito. Scontro tra due auto sulla Statale 340: tre feriti e strada chiusa a PorlezzaUn intervento di soccorso tecnico urgente ha impegnato i soccorritori nella serata di ieri, lunedì 21 Aprile, poco dopo le ore ... valtellinanews.it Scontro frontale in galleria tra Alassio e Albenga: muore una donna, grave un bambinoUn violento scontro frontale tra un’auto e un carro funebre è costato la vita a una donna questa mattina nella galleria dell’Aurelia Bis, tra Alassio e Albenga. Gravissimo il nipote di 11 anni che via ... telenord.it Tragedia a Pagani, dove nel pomeriggio di oggi un violento scontro frontale tra un tir e un’auto avvenuto in via Mangioni ha provocato la morte di due persone. A perdere la vita sono un carabiniere fuori servizio di 59 anni e la suocera 90enne, entrambi passe - facebook.com facebook Violento scontro tra auto e moto a Villacidro: trentunenne in codice rosso al Brotzu, è grave x.com