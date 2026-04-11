Nel tardo pomeriggio di sabato 11 aprile, nel centro di Servigliano, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. L’impatto è stato violento e ha causato il ferimento di due giovani coinvolti nel sinistro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere le prime informazioni.

Un violento impatto tra un'automobile e un motociclo ha scosso il centro di Servigliano nel tardo pomeriggio di questo sabato 11 aprile, lasciando due giovani feriti. Lo scontro, avvenuto intorno alle 16:30 in viale della, ha causato il ribaltamento del mezzo a due ruote, richiedendo l'attivazione immediata dei soccorsi sanitari e l'intervento delle forze dell'ordine per la gestione della zona. Gestione dei soccorsi e trasferimento dei feriti Le dinamiche del sinistro hanno imposto una risposta .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Servigliano, violento scontro tra auto e moto: due giovani feriti

Violento scontro tra auto: due giovani feriti, caos traffico sulla ProvincialeEntrambi i feriti sono stati trasportati in codice giallo al Civile e alla Poliambulanza di Brescia.

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