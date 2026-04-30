Schianto auto-moto | scooterista 17enne sbalzato sull' asfalto in ospedale

Un ragazzo di 17 anni è stato portato in ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto mercoledì sera in via Fereggiano. L'incidente ha coinvolto uno scooter e un'auto, e il giovane è stato sbalzato sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale e i soccorsi sanitari. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

È finito in ospedale il giovane di 17 anni coinvolto in un incidente stradale nella serata di ieri, mercoledì 29 aprile, in via Fereggiano. Lo scontro è avvenuto dopo le 19, all'intersezione con piazza Galileo Ferraris.Cos'è successoPer cause da chiarire, uno scooter condotto da un 17enne diretto.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Si schianta con la moto contro un’auto che poi prende fuoco: grave un 17enne sbalzato sull’asfaltoUn 17enne si è schiantato con la moto contro un'auto nel pomeriggio del 23 marzo ad Almenno San Salvatore (Bergamo). Scontro auto-moto: centauro sbalzato sull'asfalto per 5 metri, automobilista scappa senza aiutareBrutto incidente stradale nella serata di oggi, venerdì 6 febbraio, in via Gobetti nel quartiere genovese di Albaro. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Schianto auto-moto: scooterista 17enne sbalzato sull'asfalto, in ospedale; Incidente in via Flavia: due centauri a Cattinara; Incidente tra una moto e uno scooter: ricoverato un anziano, ferito anche un giovane; Cassino, Scontro auto-scooter: muore l'uomo alla guida del mezzo a due ruote - Foto 1 di 2. Incidente tra un’auto e una moto a Brescia: chi era il centauro morto nello schiantoSchianto tra auto e moto all’altezza di via Buffalora a Brescia: inutili i soccorsi, perde la vita un motociclista di 61 anni. notizie.it Schianto tra auto e moto: 25enne in ospedaleMacerata, 27 aprile 2025 – Incidente tra auto e moto questa mattina in via Spalato, intorno alle 8.30. Una Ford EcoSport condotta da una 78enne del posto, per cause in corso di accertamento, si è scon ... ilrestodelcarlino.it Con l’#auto sbanda e finisce #fuoristrada, #schianto e boato in #viaGammara ad #Alcamo: il mezzo finisce contro una casa LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO - facebook.com facebook Mancata precedenza, terrificante schianto auto-moto: biker 'vola' sull'asfalto x.com