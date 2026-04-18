Violento schianto tra auto e moto centauro finisce in ospedale | FOTO

Un incidente tra un'auto e uno scooter si è verificato in via XXV Aprile a Marcianise. Secondo le prime ricostruzioni, la collisione sarebbe avvenuta a causa di una manovra azzardata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il centauro, rimasto ferito, in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi delle forze dell'ordine.

Schianto tra auto e scooter: ferito il centauro. E' quanto accaduto in via XXV Aprile a Marcianise dove, presumibilmente a causa di una manovra azzardata, una Fiat 500 e una moto hanno impattato. Il conducente della moto, un 58enne dell'agro aversano, è stato sobbalzato a qualche metro di.🔗 Leggi su Casertanews.it

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