Viola la sorveglianza speciale per fare un bagno ma in piscina ci sono due carabinieri fuori servizio che lo riconoscono

Notizia in breve

Un uomo sottoposto a sorveglianza speciale è stato arrestato dopo aver fatto un bagno in piscina. Due carabinieri fuori servizio presenti sul luogo lo hanno riconosciuto e fermato. L’arresto è avvenuto domenica pomeriggio da parte dei militari della Compagnia portuense. Il 32enne aveva violato le prescrizioni del Tribunale di Bologna, tra cui quella di non allontanarsi dal Comune di Fiscaglia.