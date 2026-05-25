Viola la sorveglianza speciale per fare un bagno ma in piscina ci sono due carabinieri fuori servizio che lo riconoscono

Da ferraratoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo sottoposto a sorveglianza speciale è stato arrestato dopo aver fatto un bagno in piscina. Due carabinieri fuori servizio presenti sul luogo lo hanno riconosciuto e fermato. L’arresto è avvenuto domenica pomeriggio da parte dei militari della Compagnia portuense. Il 32enne aveva violato le prescrizioni del Tribunale di Bologna, tra cui quella di non allontanarsi dal Comune di Fiscaglia.

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Nel pomeriggio di domenica 24, i carabinieri della Compagnia portuense hanno arrestato un 32enne sorvegliato speciale, che ha violato le prescrizioni del Tribunale di Bologna, in particolare quella di non allontanarsi dal Comune di Fiscaglia.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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