Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha disposto un regime di sorveglianza speciale per il detenuto noto come Baby Gang, il trapper Zaccaria Mouhib. La decisione è stata presa a causa della sua presunta pericolosità, legata all’influenza che eserciterebbe sugli altri detenuti, che lo riconoscerebbero come figura carismatica e di leadership. La misura mira a contenere eventuali rischi legati alla sua presenza in carcere.

Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha deciso di applicare il “ regime di sorveglianza particolare ” in carcere per il trapper Baby Gang, vero nome Zaccaria Mouhib. Il trapper 24enne trapper è stato arrestato di nuovo lo scorso 17 marzo in un’inchiesta della Procura di Lecco per una serie di accuse di detenzione di armi e altri reati, tra cui maltrattamenti sulla fidanzata. La decisione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sia è resa necessaria perché Baby Gang è un “soggetto tendente alla violenza, turbolento, refrattario alla disciplina” e pericoloso “anche per l’influenza che esercita sugli altri detenuti che lo riconoscono come figura carismatica e di guida, oltre che per i modi arroganti e minacciosi tenuti nei confronti del personale e degli altri detenuti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Baby Gang sotto “regime di sorveglianza particolare” in carcere: “Pericoloso per l’influenza che esercita sugli altri detenuti che lo riconoscono come figura carismatica e di guida”

Sorveglianza particolare in carcere per il trapper Baby Gang perché “influenza i detenuti ed è pericoloso”È un "soggetto tendente alla violenza" e pericoloso "per l'influenza che esercita sugli altri detenuti".

Baby Gang, "sorveglianza particolare" per il trapper in carcere: "Influenza i detenuti"Sarebbe un "soggetto tendente alla violenza, turbolento, refrattario alla disciplina" e sarebbe pericoloso "anche per l'influenza che esercita sugli...

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