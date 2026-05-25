Vino formaggio di fossa e mostre d' arte | la Rocca riapre i battenti per più di 200 visitatori
Nel fine settimana, la Rocca di Predappio Alta ha riaperto le sue porte a oltre 200 visitatori. Durante l’evento, sono stati offerti assaggi di vino e formaggio di fossa, accompagnati da esposizioni di opere d’arte. La riapertura è stata possibile grazie a una collaborazione tra il Comune e la Pro Loco locale. La struttura ha accolto pubblico e appassionati in un’atmosfera di convivialità e cultura.
Il fine settimana scorso ha visto la riapertura della Rocca di Predappio Alta grazie alla collaborazione fra il Comune di Predappio e la Pro Loco di Predappio Alta. L'evento ha radunato oltre 200 persone che non si sono fatte sfuggire l'occasione di visitare la Rocca che apriva al pubblico dopo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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