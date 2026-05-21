Riapre la rocca millenaria | due giorni di mostre sapori e storie di cartone
Dopo un periodo di chiusura, la rocca di Predappio Alta riapre al pubblico con due giorni di eventi dedicati alle mostre, ai sapori locali e alle storie di cartone. L’iniziativa si inserisce nel calendario di riaperture previste per questo periodo, con un programma che comprende diverse attività e iniziative culturali. La manifestazione rappresenta un momento di ripresa per il sito storico, coinvolgendo visitatori e appassionati in un’occasione di scoperta e condivisione.
A pochi giorni dal primo fine settimana che darà il via al calendario di riaperture al pubblico della rocca di Predappio Alta, il programma di eventi che accompagneranno l’iniziativa si arricchisce di un prezioso tassello. Grazie all’impegno della Pro Loco di Predappio Alta, in collaborazione con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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