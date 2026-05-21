Riapre la rocca millenaria | due giorni di mostre sapori e storie di cartone

Dopo un periodo di chiusura, la rocca di Predappio Alta riapre al pubblico con due giorni di eventi dedicati alle mostre, ai sapori locali e alle storie di cartone. L’iniziativa si inserisce nel calendario di riaperture previste per questo periodo, con un programma che comprende diverse attività e iniziative culturali. La manifestazione rappresenta un momento di ripresa per il sito storico, coinvolgendo visitatori e appassionati in un’occasione di scoperta e condivisione.

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