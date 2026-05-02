Il ciclista danese, reduce da due vittorie al Tour de France e da una alla Vuelta, si appresta a partecipare al Giro d’Italia per la prima volta. Con alle spalle un palmarès importante, si prepara a tentare la conquista della tripla corona, un obiettivo raro nel ciclismo. La sua carriera ha visto successi e progressi evidenti, ma questa sarà la prima volta in cui affronta questa corsa italiana.

Se esiste una occasione per la quale non è esagerato citare il concetto di storia, è questa. Perché un danese non ha mai vinto il Giro d’Italia in un romanzo popolare cominciato nel 1909, ed è questo ciò che si propone di fare Jonas Vingegaard, il favorito di questa edizione. E perché, se ci riuscisse, diventerebbe l’ottavo di sempre ad avere conquistato la tripla corona: non esiste in natura, ma è preziosissima. Se la mette idealmente in testa chi è capace di primeggiare a Giro, Tour e Vuelta. Vingegaard, due volte re in Francia e una in Spagna, può mettersi al fianco di Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali e Chris Froome.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vingegaard, al Giro sarà caccia alla tripla corona. Dieci cose che non sapete di lui

Notizie correlate

Fulminacci a Sanremo 2026: l’amicizia con Gazzelle, l’amore appena finito e tutte le altre cose che forse non sapete di luiCome ha fatto pure due anni fa, seppur non fosse all’Ariston bensì da partner dell’amico Gazzelle nella serata dei duetti con Notte prima degli esami.

“Sapete, lui…”. Aldo Cazzullo choc su Sal Da Vinci, cose pesantissime sul vincitore di Sanremo: scoppia forte il casoUna risposta pubblicata nella rubrica delle lettere del Corriere della Sera ha acceso nelle ultime ore una discussione molto ampia intorno a una...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Vingegaard, al Giro sarà caccia alla tripla corona. Dieci cose che non sapete di lui; Giro d'Italia 2026, la startlist in aggiornamento: dopo Almeida dà forfait anche Carapaz; Tour of the Alps, Pellizzari conquista la vittoria doppia più bella. Sarà lui l'anti Vingegaard al Giro?; Jonas Vingegaard lancia un messaggio a Pogacar: Mi tocca vincere il Tour de France. E i sogni di doppietta….

Tutto sul Giro d'Italia 2026: pronostici e favoriti per la maglia rosaPronostici e favoriti del Giro d'Italia 2026 in partenza l'8 maggio: Vingegaard avanti ma occhio al nostro Pellizzari ... assopoker.com

Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito ci sono Pellizzari e CicconeL'edizione numero 109 del Giro d'Italia di ciclismo su strada si correrà dall'8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a ... oasport.it

Bjarne Riis: 'Se Vingegaard ha davvero l’ambizione di vincere il Tour de France deve valutare se la Visma sia la formazione più adatta. Al momento non lo è, ecco dove potrebbe andare per insidiare Pogacar' Link nel primo commento. - facebook.com facebook

Riis believes Jonas Vingegaard would fit perfectly with Ineos Grenadiers after the Danish mega-sponsor entrance, a move Riis says could put him in the best position to challenge Pogacar. Read why this could redefine Vingegaard’s path and what it means fo x.com