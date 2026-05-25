Il ciclista danese della squadra Visma ha dichiarato che il Giro d’Italia è una gara molto speciale e che ora desidera vincere una tappa in rosa. A 29 anni, si trova in una buona posizione generale e ha affermato di aver accettato questa situazione, aggiungendo di aver firmato per essere in questa condizione. Le sue parole sono state rilasciate dopo le tappe più recenti, senza ulteriori dettagli sulle strategie o sugli obiettivi specifici.

“Mi sto divertendo, il Giro d’Italia è speciale. Ora voglio vincere una tappa in rosa”. Jonas Vingegaard parla alla stampa nel terzo e ultimo giorno della corsa della Gazzetta e si lancia nella terza settimana, che comincerà domani con una tappa tutta svizzera e si concluderà domenica 31 maggio a Roma. “Non ho ancora vinto, ma sono in una ottima posizione, avrei firmato per essere a questo punto a due terzi della corsa”, spiega il 29enne danese della Visma. “Non sono stato al meglio della condizione a causa di tosse e raffreddore per qualche giorno, in particolare nelle tappe nove e dieci”. La dieci è stata la cronometro di Massa, quando ha pagato tre minuti a Filippo Ganna, e questo dunque potrebbe essere una causa della prestazione un po’ sottotono. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vingegaard: "Il Giro d’Italia è speciale. Ora voglio vincere una tappa in rosa"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VINGEGAARD STERK OP BLOCKHAUS | Giro d'Italia 2026 | Samenvatting Etappe 7

Notizie e thread social correlati

Giro d'Italia: nona tappa a Vingegaard, Eulalio ancora in rosaDurante la nona tappa del Giro d’Italia 2026, lunga 184 chilometri da Cervia a Corno alle Scale, Jonas Vingegaard ha conquistato la vittoria in...

Giro d’Italia 2026, 15esima tappa a Lavik. Vingegaard resta in rosaIl Giro d’Italia 2026 è arrivato a Milano, con la 15esima tappa che si è conclusa a Lavik.

Temi più discussi: 50 sfumature di Vingegaard: altra vittoria a Corno alle Scale!; Jonas Vingegaard ha staccato tutti al Giro d’Italia; Giro d'Italia, Vingegaard in rosa. Pellizzari regge | La nuova classifica; Giro d'Italia, highlights nona tappa: Vingegaard scappa e vince ancora.

Giro d Italia 2026: Jonas Vingegaard sulla neutralizzazione esposta dal gruppo e dalla sua leadership. Leggi come i corridori hanno chiesto interventi per la sicurezza del circuito di Milano e l’importanza della gestione della giuria. Scopri i dettagli e… x.com

Questo non è il Vingegaard combattivo - messa in discussione la forma del danese mentre si avvicina il Tour de France nonostante due vittorie di tappa al Giro d'Italia reddit

Vingegaard neutralizza la tappa di Milano: Se non lo si faceva, al 100% arrivava la caduta di gruppoJonas Vingegaard. in Maglia Rosa, si è fatto portavoce del malcontento generale obbligando la Direzione Corsa a neutralizzare il finale: Strade ... fanpage.it

Giro d’Italia 2026, i promossi e bocciati dopo le prime 15 tappe. Vingegaard in gestione, che bravo PiganzoliVa a chiudersi anche la seconda settimana al Giro d’Italia 2026. La classifica generale a mano a mano si è andata a delineare anche se resta ancora ... oasport.it