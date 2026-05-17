Giro d' Italia | nona tappa a Vingegaard Eulalio ancora in rosa
Durante la nona tappa del Giro d’Italia 2026, lunga 184 chilometri da Cervia a Corno alle Scale, Jonas Vingegaard ha conquistato la vittoria in solitaria. La corsa si è conclusa con Vingegaard che ha preceduto gli altri ciclisti, mantenendo la prima posizione in classifica generale. Eulalio, invece, continua a indossare la maglia rosa, rimanendo in testa alla classifica generale dopo questa tappa. La gara ha visto diverse azioni lungo il percorso, con alcuni tentativi di fuga e cambi di ritmo tra i partecipanti.
Jonas Vingegaard vince in solitaria la nona tappa del Giro d’Italia 2026, la Cervia-Corno alle Scale, di 184 km. Decisiva l’azione da parte del danese nel finale, secondo Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), arrivato con 12» di ritardo; terzo Davide Piganzoli, compagno di squadra dello stesso Vingegaard. La corsa è stata animata dalla fuga di otto corridori: Jonas Geens (Alpecin - Premier Tech),Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Einer Rubio (Movistar Team), Tim Naberman (Team Picnic PostNL), Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), Sakarias Koller Loland (Uno-X Mobility) e Davide Ballerini (XDS Astana Team) hanno guadagnato circa 2 minuti sul gruppo maglia rosa, che ha lasciato spazio all’attacco. 🔗 Leggi su Feedpress.me
PERCORSO E FAVORITI TAPPA 9 GIRO D'ITALIA / VINGEGAARD PER IL BIS O ARRIVA UNA FUGA
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