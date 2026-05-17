Giro d' Italia | nona tappa a Vingegaard Eulalio ancora in rosa

Durante la nona tappa del Giro d’Italia 2026, lunga 184 chilometri da Cervia a Corno alle Scale, Jonas Vingegaard ha conquistato la vittoria in solitaria. La corsa si è conclusa con Vingegaard che ha preceduto gli altri ciclisti, mantenendo la prima posizione in classifica generale. Eulalio, invece, continua a indossare la maglia rosa, rimanendo in testa alla classifica generale dopo questa tappa. La gara ha visto diverse azioni lungo il percorso, con alcuni tentativi di fuga e cambi di ritmo tra i partecipanti.

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