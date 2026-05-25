La Ferruzza ha ottenuto una vittoria per 5-1 contro i Kickers Narnali nella seconda giornata del girone D della prima fase regionale. La squadra, campione dello scudetto Uisp dell’Empolese-Valdelsa, ha così riscattato la sconfitta precedente. Domani sarà in campo il Montespertoli. La vittoria della Ferruzza segna un risultato importante in questa fase del campionato regionale.

Pronto riscatto della Ferruzza, vincitrice dello scudetto Uisp dell’Empolese-Valdelsa, che nella seconda giornata del girone D della prima fase regionale travolge 5-1 i pratesi del Kickers Narnali. Dopo il ko di misura sul campo del Fortis Faella (Ar), al Talini di Fucecchio i bianconeri di mister Parentini vanno subito in vantaggio e chiudono avanti 3-1 il primo tempo dopo il momentaneo pareggio del Narnali. Nella ripresa poi le altre due reti che arrotondano il punteggio. Mattatore della gara Ciambotti con una doppietta, mentre le altre reti portano la firma di Botrini, Alessio Scannadinari e Papa. Adesso per qualificarsi alle semifinali capitan Bertelli e compagni devono sperare nel successo dei pratesi sul Faella con meno di 7 reti di scarto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vincono Ferruzza e Casa Culturale. Domani in campo il Montespertoli

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