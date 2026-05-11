Stasera alle 21,30 il teatro 'Castellani' di Montelupo ospiterà la finalissima di un evento culturale. L’appuntamento coinvolge diverse realtà locali che si sfideranno per ottenere il riconoscimento finale. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti. La serata prevede interventi e premiazioni, con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni coinvolte.

Stasera alle 21,30 il ‘Castellani’ di Montelupo si prepara alla finalissima, che assegnerà il titolo di campioni Uisp Empolese Valdelsa: di fronte due compagini che ormai si conoscono bene, quali Ferruzza e Casa Culturale, che hanno chiuso rispettivamente al primo e al secondo posto la ‘regular season’. Sarà un re-match tra le due, che si sono già sfidate per il titolo nel 2018: allora a vincere fu Ferruzza per 2-0. I fucecchiesi hanno un ottimo feeling col campo montelupino, che per la seconda volta nella storia del campionato ospiterà questa finale – di norma, si disputerebbe al Castellani di Empoli, inagibile quest’anno –: la prima volta, nel 2015, vide ancora il successo di Ferruzza, contro Lazzeretto City.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ferruzza-Casa Culturale, ci siamo. Stasera a Montelupo la finalissima

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