Ferruzza-Casa Culturale ci siamo Stasera a Montelupo la finalissima
Stasera alle 21,30 il teatro 'Castellani' di Montelupo ospiterà la finalissima di un evento culturale. L’appuntamento coinvolge diverse realtà locali che si sfideranno per ottenere il riconoscimento finale. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti. La serata prevede interventi e premiazioni, con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni coinvolte.
Stasera alle 21,30 il ‘Castellani’ di Montelupo si prepara alla finalissima, che assegnerà il titolo di campioni Uisp Empolese Valdelsa: di fronte due compagini che ormai si conoscono bene, quali Ferruzza e Casa Culturale, che hanno chiuso rispettivamente al primo e al secondo posto la ‘regular season’. Sarà un re-match tra le due, che si sono già sfidate per il titolo nel 2018: allora a vincere fu Ferruzza per 2-0. I fucecchiesi hanno un ottimo feeling col campo montelupino, che per la seconda volta nella storia del campionato ospiterà questa finale – di norma, si disputerebbe al Castellani di Empoli, inagibile quest’anno –: la prima volta, nel 2015, vide ancora il successo di Ferruzza, contro Lazzeretto City.🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Calcio Uisp. Lo ’scudetto’ 2025-’26 sarà di nuovo una questione tra Ferruzza e Casa CulturaleLa fase finale del campionato Uisp Empolese Valdelsa, con le semifinali di ritorno che hanno stabilito le due finaliste per il titolo 2025-’26,...
Chi è il marito di Ramona Badescu, l’avvocato Narcis Godeanu: “Ci siamo incontrati per caso, poi ci siamo rivisti dopo anni e non ci siamo più lasciati”Ramona Badescu proviene da una famiglia benestante e ha seguito gli studi in Economia e Commercio, spinta dai genitori che desideravano per lei una...
Argomenti più discussi: Uisp Empoli Valdelsa, Ferruzza e Casa Culturale si giocano la finale a Montelupo; Empoli Fencing Club, 7 atleti strappano il pass per i campionati italiani di Riccione; Calcio Uisp. Lo ’scudetto’ 2025-’26 sarà di nuovo una questione tra Ferruzza e Casa Culturale; Una giornata al termine. Campionato Uisp. Arrivano i verdetti.
ROAD TO FINAL: L'ESITO DELLE SEMIFINALI DI ANDATA DI CASTELFIORENTINO Parità tra Ferruzza e Real Isola. Successo di misura della Casa Culturale nei confronti dell'Unione Valdelsa. Regna grande incertezza in vista dei match di ritorno per accede - facebook.com facebook