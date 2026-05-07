Calcio Uisp Lo ’scudetto’ 2025-’26 sarà di nuovo una questione tra Ferruzza e Casa Culturale

Nel campionato Uisp Empolese Valdelsa, le semifinali di ritorno hanno deciso le due squadre finaliste per la stagione 2025-’26. La finale per il titolo è programmata per lunedì prossimo alle 21, con le squadre di Ferruzza e Casa Culturale pronte a contendersi lo scudetto. La competizione ha visto confronti serrati e spettacolo sul campo, portando a questa fase conclusiva.

La fase finale del campionato Uisp Empolese Valdelsa, con le semifinali di ritorno che hanno stabilito le due finaliste per il titolo 2025-’26, pronte a giocarsi tutto lunedì prossimo alle 21.30 al Castellani di Montelupo. Senza troppe sorprese, i pronostici sono stati rispettati, e saranno quindi le prime due classificate nella regular season a contendersi lo ’scudetto’ in gara secca: da un lato la Ferruzza, che dopo il pareggio dell’andata passa di misura al Corsini di Fucecchio sui campioni regionali del Real Isola grazie alla rete di Bertelli; dall’altro la Casa Culturale, che ha bissato il successo di sette giorni fa piegando stavolta 2-1 al Cecchi di Limite sull’Arno la neo promossa Unione Valdelsa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp. Lo ’scudetto’ 2025-’26 sarà di nuovo una questione tra Ferruzza e Casa Culturale Notizie correlate Calcio Uisp: il Leta Real Chiappa 'consegna' lo scudetto alla Locanda AlinòLa Spezia, 3 aprile 2026 – Il Leta Real Chiappa mette una pietra sopra al campionato di calcio a 7 della Uisp provinciale. La Ferruzza dilaga a Massarella. E va in semifinale per lo ’scudetto’La Ferruzza dilaga 6-0 a Massarella (doppiette di Angerame e Cardellicchio e gol di Camilletti e Vanni) e si qualifica con 5 giornate di anticipo per... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Calcio UISP. Arena Metato e Sconvolts vanno in finale; Scheda Ambrosiana - Amatori UISP Calcio a 11 Parma - Categoria 2 infrasettimanale Emilia-Romagna; Scheda squadra Olimpic Trezzanese; Calcio Uisp. Arena-Sconvolts. Scudetto in palio domani sera. Calcio Uisp. Arena-Sconvolts. Scudetto in palio domani seraArena Metato-Sconvolts atto terzo. No, non è il titolo di un remake cinematografico. Meno prosaicamente è quello ... msn.com Calcio Uisp: il Leta Real Chiappa 'consegna' lo scudetto alla Locanda AlinòLa Spezia, 3 aprile 2026 – Il Leta Real Chiappa mette una pietra sopra al campionato di calcio a 7 della Uisp provinciale. Nella seconda giornata di ritorno della seconda fase dell'Eccellenza, batte ... lanazione.it CALCIO UISP ABRUZZO SENIOR PE - SERIE La Stagione 2025-2026 regala un importante ritorno: il ripristino di Serie A e Serie B nella categoria Senior UISP pescarese; l’ultima edizione della cadetteria risale alla stagione 2019-2020, terminata per - facebook.com facebook