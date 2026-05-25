Vincenzo De Luca è stato rieletto sindaco di Salerno, ottenendo la quinta candidatura dal 1993. Ha vinto con un margine consistente rispetto agli altri candidati, anche senza il sostegno di partiti nazionali. La vittoria è stata confermata dopo lo scrutinio delle schede. De Luca torna in carica con un risultato che rafforza la sua presenza politica nella città. La campagna elettorale si è conclusa con un'affluenza significativa alle urne.

È la quinta volta dal 1993 e ha vinto con un netto divario sugli avversari, senza il sostegno esplicito di nessun grosso partito Questo sarà il quinto mandato di De Luca come sindaco di Salerno, dopo che lo era già stato altre quattro volte tra il 1993 e il 2015. Nei dieci anni successivi era stato per due volte presidente della Campania. Dopo che la Corte costituzionale gli aveva impedito di candidarsi per un terzo mandato in regione, De Luca aveva deciso di tentare nuovamente di amministrare Salerno sostituendo l’ex sindaco Vincenzo Napoli, che nel frattempo si era dimesso, con un tempismo che alcuni avevano giudicato sospetto. Secondo diversi politici locali, Napoli era stato di fatto un reggente di De Luca, di cui è sempre stato un fedele collaboratore, e aveva lasciato il suo incarico proprio per fargli spazio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Vincenzo De Luca è di nuovo il nuovo sindaco di Salerno

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POLITICA. DE LUCA GUARDA ALLA POLTRONA DI SINDACO DI SALERNO

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