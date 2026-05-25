Lo sceriffo si è ripreso la sua città. Vincenzo De Luca sarà ancora il sindaco di Salerno per la quinta volta, con una vittoria larga che sa di investitura personale prima ancora che politica. Secondo le prime proiezioni Opinio-Rai, l’ex presidente della Regione Campania – sostenuto da sette liste civiche ma senza il simbolo del Pd, il partito a cui continua formalmente ad appartenere – sfiora il 58,5 per cento dei consensi. Un risultato che conferma, ancora una volta, come a Salerno il consenso personale del “vicere” pesi più delle sigle e delle correnti romane. La carriera politica Deputato, viceministro, governatore della Campania, ras... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Vincenzo De Luca, dai dissapori con il Pd agli insulti a Meloni: chi è il "vicerè" che torna a guidare Salerno

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Vincenzo De Luca, lo ‘sceriffo’ che ha litigato con tutti i segretari Pd. Di nuovo in pista nella sua SalernoA Salerno, Vincenzo De Luca è tornato in campo, occupando nuovamente la scena politica.

Elezioni, a Salerno De Luca vince senza il PdA Salerno, i seggi sono stati chiusi alle 15 e i primi exit poll hanno mostrato una vittoria netta di Vincenzo De Luca.

Temi più discussi: La campagna elettorale spavalda di Vincenzo De Luca a Salerno; A Salerno duello tra Vincenzo De Luca e Gherardo Maria Marenghi; Amministrative 2026, si vota anche a Salerno dove Vincenzo De Luca si presenta senza l'appoggio del PD; Vincenzo De Luca, chi è il candidato alle elezioni di Salerno.

A Salerno non si vota soltanto un sindaco. Si celebra un ritorno. Vincenzo De Luca torna dove tutto è cominciato e lo fa nel solo modo che conosce ? x.com

Vincenzo De Luca trionfa a Salerno: il ritorno dello sceriffo riporta la città alla sua storia politicaIl dato arrivato dalle urne a Salerno ha il peso di un ritorno politico che va oltre una semplice vittoria amministrativa. Vincenzo De Luca ha vinto le elezioni comunali 2026, tornando alla guida ... thesocialpost.it

Comunali 2026 a Salerno, Vincenzo De Luca verso il ritorno da sindaco: proiezioni oltre il 59%, centrodestra e M5S staccatiVincenzo De Luca si avvia verso un nuovo mandato da sindaco di Salerno. Le prime proiezioni diffuse nella serata del 25 maggio confermano il netto vantaggio dell’ex presidente della Regione Campania, ... ilgazzettinovesuviano.com