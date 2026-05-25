A Salerno, i seggi sono stati chiusi alle 15 e i primi exit poll hanno mostrato una vittoria netta di Vincenzo De Luca. Nonostante la presenza di candidati sostenuti dal Pd, De Luca ha ottenuto il risultato più alto. La sua vittoria si è confermata anche dai dati ufficiali, senza che il partito di appartenenza abbia influenzato l’esito finale. La comunicazione dei risultati ufficiali è prevista nelle prossime ore.

Seggi chiusi alle 15 anche a Salerno, fin dagli exit-poll si è delineata una netta vittoria da parte di Vincenzo De Luca. Secondo il primo exit poll di Opinio per Rai, con una copertura campione dell'80%, l'ex presidente della Regione Campania, sostenuto da sette liste, tra le quali non figura il Pd, si attesta sul 56-50% delle preferenze. Seguono Gherardo Maria Marenghi del centrodestra entro una forbice del 14-18% e Franco Massimo Lanocita di M5s e una civica con la stessa percentuale. Sarebbe la quarta elezione a sindaco di Salerno per lui dopo quelle del 1993 (due nello stesso anno) e del 2006. Se i risultati degli exit-poll verranno confermati, non ci sarà un secondo turno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Elezioni, a Salerno De Luca vince senza il Pd

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Vincenzo De Luca - La vera nota positiva del risultato di questo referendum (24.03.26)

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