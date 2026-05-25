Villa Borghese di Giancarlo Barbon in mostra alla Strati d’Arte Gallery

Notizia in breve

La mostra fotografica “Villa Borghese” di Giancarlo Barbon sarà aperta alla Strati d’Arte Gallery di Roma dal 22 maggio al 4 giugno 2026. Il progetto nasce da un’osservazione personale del parco, uno dei luoghi più riconoscibili della capitale. La galleria internazionale ospita questa esposizione che si focalizza su immagini scattate all’interno di Villa Borghese, evidenziando un punto di vista intimo e diretto sul paesaggio e gli spazi verdi della zona.