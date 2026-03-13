Da metà marzo a fine mese, la galleria Strati d’Arte di Roma ospita la prima esposizione personale dell’artista Adele Dezi, intitolata Weightless. La mostra presenta una serie di dipinti realizzati dall’artista, visibili dal 16 al 30 marzo 2026. L’esposizione si concentra sulle opere create dall’artista durante questo periodo e sarà accessibile al pubblico nei giorni indicati.

Cosa: Weightless, la prima mostra personale dell’artista Adele Dezi. Dove e Quando: Presso la Strati d’Arte Gallery di Roma, dal 16 al 30 marzo 2026. Perché: Un’indagine profonda sul corpo come spazio di trasformazione e memoria collettiva attraverso un linguaggio visivo essenziale. L’arte contemporanea a Roma si arricchisce di una nuova, vibrante voce con l’arrivo di Weightless, la prima esposizione personale di Adele Dezi. Ospitata negli spazi della Strati d’Arte Gallery, situata nel cuore della Capitale in Via Sicilia, la mostra segna un punto di svolta nel percorso creativo di un’artista che, pur avendo già calcato scene espositive precedenti, approda oggi a una sintesi formale di rara potenza. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Weightless: la pittura di Adele Dezi alla Strati d’Arte

