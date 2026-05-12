Roma Gallery Weekend mostra d' arte contemporanea

Dal 15 al 17 maggio 2026 si svolgerà a Roma la quarta edizione di Roma Gallery Weekend - Contemporanea, un evento dedicato all’arte contemporanea. La manifestazione coinvolge diversi quartieri della città e presenta un’offerta artistico-culturale di portata internazionale. Durante il fine settimana, molte gallerie e spazi espositivi apriranno le porte al pubblico, offrendo l’opportunità di visitare mostre e approfondire il panorama artistico locale e internazionale.

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