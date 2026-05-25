Villa Borghese di Giancarlo Barbon alla Strati d’Arte Gallery

Dal 22 maggio al 4 giugno 2026, una mostra fotografica intitolata “Villa Borghese” sarà esposta presso una galleria internazionale con sede a Roma. L’esposizione presenta immagini di un progetto fotografico che cattura aspetti del parco, uno dei più noti della città. La mostra si concentra su uno sguardo personale e intimo sul luogo.

Dal 22 maggio al 4 giugno 2026, la Strati d’Arte Gallery, galleria d’arte internazionale con sede a Roma, ospita la mostra fotografica “Villa Borghese” di Giancarlo BarbonIl progetto fotografico “Villa Borghese” nasce da uno sguardo intimo e personale su uno dei parchi iconici della città di Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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