Villa Ada taglio del nastro per il nuovo contestato cancello carrabile

Notizia in breve

È stato inaugurato il nuovo accesso pedonale e carrabile in via di San Filippo Martire, a Villa Ada. La cerimonia ha segnato l'apertura di un cancello che ha suscitato polemiche tra residenti e comitati locali. L'intervento riguarda l'installazione di un cancello che permette l'ingresso veicolare e pedonale, sostituendo le strutture precedenti. La modifica è stata realizzata senza ulteriori dettagli pubblici sulle autorizzazioni o sui processi di approvazione.