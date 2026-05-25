Villa Ada taglio del nastro per il nuovo contestato cancello carrabile
È stato inaugurato il nuovo accesso pedonale e carrabile in via di San Filippo Martire, a Villa Ada. La cerimonia ha segnato l'apertura di un cancello che ha suscitato polemiche tra residenti e comitati locali. L'intervento riguarda l'installazione di un cancello che permette l'ingresso veicolare e pedonale, sostituendo le strutture precedenti. La modifica è stata realizzata senza ulteriori dettagli pubblici sulle autorizzazioni o sui processi di approvazione.
Ha ufficialmente aperto il nuovo accesso pedonale e carrabile su via di San Filippo Martire, a Villa Ada. Anche Parioli, quindi, ha il suo ingresso “privilegiato” alla villa storica, dopo secoli di lunghe camminate a circumnavigarla per poterne godere direttamente.Nuovo cancello a Villa AdaIl. 🔗 Leggi su Romatoday.it
A wealthy CEO donates an abandoned house to a poor girl – a new life begins from there.
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