Villa Ada il nuovo cancello ai Parioli fa discutere | Alberi soffocati nonostante i divieti della Soprintendenza

A Villa Ada, nel quartiere Parioli, sono quasi terminati i lavori per l’installazione di un nuovo cancello carrabile e pedonale su via di San Filippo Martire. La questione ha sollevato discussioni tra residenti e associazioni, che contestano la posizione del cancello e il possibile impatto sugli alberi presenti nell’area. La Soprintendenza aveva imposto divieti in merito, ma i lavori procedono comunque.

Quasi conclusi i lavori per l'installazione del nuovo cancello carrabile e pedonale su via di San Filippo Martire, il versante "pariolino" di Villa Ada. Le operazioni sono iniziate addirittura la scorsa estate. A luglio il dipartimento Tutela Ambientale ha bonificato tutta l'area della villa antistante al muro nel quale sta nascendo il nuovo cancello. Per settimane gli addetti hanno proceduto a tagliare alberi considerati malati e ridurre la boscaglia, aprendo un varco nella vegetazione. Poi, lentamente, è arrivata anche l'installazione della struttura da parte della ditta incaricata. Adesso, a lavori quasi conclusi, si delinea in maniera abbastanza chiara come sarà l'area di accesso a Villa Ada da via di San Filippo Martire.