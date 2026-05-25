Vienna capitale imperiale tra storia e modernità

Vienna, capitale dell’Austria, si trova sulle rive del Danubio ed è nota per il suo patrimonio storico e culturale legato all’epoca dell’Impero asburgico. La città combina monumenti storici con un ambiente urbano moderno, offrendo un mix di tradizione e contemporaneità. È considerata un punto di partenza per esplorare il paese e rappresenta sia la sua storia che la sua evoluzione attuale.

Vienna è la porta d’ingresso ideale per scoprire l’Austria. La capitale, sulle rive del Danubio, offre un patrimonio storico-culturale che riflette la grandezza dell’Impero asburgico e la vivacità di una metropoli europea contemporanea. Il cuore della città è il centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Qui si alternano palazzi imperiali, chiese gotiche e viali monumentali. La Cattedrale di Santo Stefano, con la sua guglia di 137 metri, domina lo skyline ed è simbolo della città. Poco distante, la Hofburg, ex residenza degli Asburgo, racconta secoli di potere imperiale. Al suo interno si visitano gli appartamenti reali, il Museo di Sissi e la Biblioteca Nazionale Austriaca. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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VIENNA, Austria The Heart of Imperial Europe | 4K Walking Tour

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