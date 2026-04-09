Marco Capretti a Reggio | viaggio ironico tra storia e modernità

Domenica 19 aprile alle ore 21.00, al Cine-Teatro Metropolitano DLF di Reggio Calabria, si terrà uno spettacolo con Marco Capretti. L’evento prevede la presentazione di “Vero o Falso” e coinvolgerà il pubblico in un percorso tra aspetti storici e elementi di modernità. L’ingresso è previsto per la sera, con la partecipazione di un comico noto per il suo stile ironico.

Il Cine-Teatro Metropolitano DLF di Reggio Calabria ospiterà domenica 19 aprile, alle ore 21.00, Marco Capretti per la presentazione dello spettacolo Vero o Falso. L’evento si inserisce nel più ampio progetto Teatri della Magna Grecia, un’iniziativa promossa dall’Associazione Calabria Dietro le Quinte APS attraverso i fondi regionali destinati ai programmi di distribuzione teatrale per il 2025. Un viaggio ironico tra storia e modernità sul palcoscenico reggino. La serata proposta al pubblico del Metropolitano vedrà protagonista un artista capace di coniugare la comicità televisiva con l’esperienza teatrale. Marco Capretti porterà in scena una performance della durata di novanta minuti che intende esplorare tre millenni di evoluzione umana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marco Capretti a Reggio: viaggio ironico tra storia e modernità Politica e giustizia, viaggio nella storia. La modernità di Siena agli inizi del TrecentoIl rapporto spesso conflittuale tra politica e giustizia è problema antichissimo non risolvibile che con equilibri temporanei, sempre ridiscutibili. Reggio Calabria, la magia svelata: un viaggio tra storia, rituali e oggetti misteriosi alla Biblioteca De Nava.La Magia Rivelata: Reggio Calabria Esplora un Secolo di Rituali e Oggetti Misteriosi Reggio Calabria ospiterà giovedì 19 febbraio una singolare... Si parla di: RAI 2 * CITOFONARE RAI 2 - 04/04(11.15) : IL RITORNO CON NUOVE CONDUTTRICI E APPUNTAMENTO DOPPIO, LA RUBRICA DI BELLEZZA / GLI SPAZI DEDICATI AL GOSSIP (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Reggio Calabria, il comico di Made in sud Marco Capretti al Cine-Teatro Metropolitano. Reggio Calabria, il comico di Made in sud Marco Capretti al Cine-Teatro MetropolitanoProsegue la programmazione del progetto di rete Teatri della Magna Grecia, promosso dall’Associazione Calabria Dietro le Quinte – APS nell’ambito dell’avviso regionale Programmi di distribuzione ... strettoweb.com