La Calabria al Vinitaly tra storia e modernità | le aziende sempre più protagoniste nel mondo del vino

A Verona, in occasione del Vinitaly 2026, partecipano 111 aziende della regione specializzate in vini, amari e spiriti. La presenza di queste imprese testimonia l'interesse crescente del settore calabrese nel mercato vinicolo. La manifestazione si conferma come un appuntamento importante per promuovere la produzione locale, che unisce tradizione e innovazione. La Calabria si presenta quindi come protagonista nel panorama enologico nazionale ed internazionale.

La Calabria sempre più protagonista nel mondo del vino. A Verona, per l'edizione 2026 del Vinitaly sono ben 111 aziende del vino, degli amari e degli spiriti. Lo stand Calabria si estende su una superficie di oltre 2000 metri quadri, in un allestimento che anche quest'anno valorizza il clam “dove.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Vinitaly 2026, viaggio nel mondo del vino. Le interviste ai ministri Lollobrigida e MazziSì è aperto domenica 12 aprile Vinitaly e durerà fino a mercoledì 15: centomila metri quadrati alla Fiera di Verona, 18 padiglioni, 4.

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