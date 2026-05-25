VIDEO| Valorizzazione delle edicole il Pd porta 70 emendamenti in consiglio regionale | Bene la norma ma va migliorata

Notizia in breve

Il Partito Democratico ha presentato 70 emendamenti in consiglio regionale per migliorare la legge sulla valorizzazione delle edicole. La cifra di 100mila euro destinata al sostegno delle edicole è considerata insufficiente, considerando che in regione ci sono circa 380 edicole, di cui 18 stagionali, secondo i dati del 2025. La proposta mira a rafforzare le risorse a supporto di questa rete di vendita, attualmente in crisi.