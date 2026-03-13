Massimiliano Valeriani, consigliere regionale del Pd e membro della Commissione Trasporti, ha annunciato la richiesta di ritirare la norma regionale che riguarda la liberalizzazione delle golf car. La decisione arriva dopo aver analizzato le implicazioni della legge e le modalità di applicazione previste. La norma, approvata di recente, riguarda l'uso di veicoli leggeri per il trasporto all’interno di aree specifiche.

Massimiliano Valeriani, consigliere regionale del Pd e membro della Commissione Trasporti, nonché presidente della Commissione Trasparenza, ha rilasciato una nota in cui dichiara: “Ho presentato un emendamento soppressivo dell’articolo 4 del Collegato alla legge di bilancio della Regione Lazio, una norma voluta dal centrodestra che rischia di produrre effetti molto negativi nella regolazione dei servizi turistici svolti con golf car e veicoli elettrici”. Preoccupazioni sulla normativa proposta. “La disposizione contenuta nel Collegato, infatti – aggiunge Valeriani – introduce elementi di forte incertezza normativa e rischia di sovrapporsi alle competenze dei Comuni, mettendo in discussione regolamentazioni locali già esistenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Trasporti: Valeriani (Pd), norma regionale sulla liberalizzazione delle golf car va ritirata

Articoli correlati

Trasporti pubblici, la proposta del Pd dal Consiglio regionale: "Autobus gratis per gli studenti di ogni grado"Il gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale della Toscana ha presentato una mozione che chiede al Governo di intervenire per rendere...

Leggi anche: Roma, guerra tra taxi e golf car: "Lavorano senza regole e portano via clienti"

Aggiornamenti e notizie su Trasporti Valeriani Pd norma regionale...

Valeriani (Pd): Mansarde trasformate in B&B e cinema in fast food, con la destra l’urbanistica è un far westAi microfoni di Fanpage.it il consigliere del Pd Massimiliano Valeriani ha commentato la proposta di legge sulla Semplificazione Urbanistica in approvazione nel Lazio: Questa legge non ha una visione ... fanpage.it

Valeriani (Pd), 'Meloni ancora contro Roma, taglia la metro C'Il Governo Meloni, con il silenzio imbarazzante del Presidente Rocca, taglia i fondi per la realizzazione della Metro C, l'opera di trasporto pubblico più importante della Regione Lazio dichiara ... ansa.it