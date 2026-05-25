VIDEO Scendi Lagalla ma il sindaco non li riceve | cori e fischi degli interinali Amap sotto il Comune
I lavoratori interinali di Amap hanno iniziato questa mattina un sit-in davanti a Palazzo Palagonia, in via IV Aprile, per protestare. Nel corso della giornata, hanno lanciato cori e fischi contro il sindaco, che non ha ricevuto le richieste dei manifestanti. La protesta si è protratta per diverse ore, senza che siano stati presi accordi o incontri con le autorità comunali. La situazione rimane tesa e senza sviluppi immediati.
Si intensifica la protesta dei lavoratori interinali di Amap, in sit in da stamattina alle 9 sotto la sede di Palazzo Palagonia, in via IV Aprile. Fischi e cori all’indirizzo del primo cittadino, che inizialmente non aveva ricevuto la delegazione. Solo successivamente ai rappresentanti dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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