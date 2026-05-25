VIDEO Scendi Lagalla ma il sindaco non li riceve | cori e fischi degli interinali Amap sotto il Comune

Notizia in breve

I lavoratori interinali di Amap hanno iniziato questa mattina un sit-in davanti a Palazzo Palagonia, in via IV Aprile, per protestare. Nel corso della giornata, hanno lanciato cori e fischi contro il sindaco, che non ha ricevuto le richieste dei manifestanti. La protesta si è protratta per diverse ore, senza che siano stati presi accordi o incontri con le autorità comunali. La situazione rimane tesa e senza sviluppi immediati.