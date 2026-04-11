Parcheggi al Bronx il proprietario li offre al Comune il sindaco non li vuole | Non abbiamo soldi
Un proprietario di parcheggi nel quartiere del Bronx ha proposto al Comune di gestire settanta posti auto situati nel centro della città, molti dei quali sotto un edificio destinato alla nuova sede universitaria e altri appena fuori. Tuttavia, il sindaco ha rifiutato l'offerta, sostenendo che non ci sono risorse finanziarie disponibili. La proposta nasce da un tentativo di collaborazione tra privati e amministrazione locale, ma finora non ha avuto esito positivo.
Settanta posti auto in pieno centro città, al Bronx, gran parte sotto l'immobile che ospiterà la nuova sede universitaria, un'altra parte poco distante. Tutti coperti e pochi altri all'aperto, comunque delimitati da una sbarra. Una manna dal cielo a fronte della carenzza di parcheggi e della.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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