Parcheggi al Bronx il proprietario li offre al Comune il sindaco non li vuole | Non abbiamo soldi

Un proprietario di parcheggi nel quartiere del Bronx ha proposto al Comune di gestire settanta posti auto situati nel centro della città, molti dei quali sotto un edificio destinato alla nuova sede universitaria e altri appena fuori. Tuttavia, il sindaco ha rifiutato l'offerta, sostenendo che non ci sono risorse finanziarie disponibili. La proposta nasce da un tentativo di collaborazione tra privati e amministrazione locale, ma finora non ha avuto esito positivo.