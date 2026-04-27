VIDEO| Esplode l' ira degli operatori ittici sotto il Comune | Con il nuovo mercato chiudiamo tutti trattati come pezzenti
Gli operatori ittici hanno manifestato davanti al municipio lunedì 27 aprile, inizialmente in modo silenzioso, ma l’assemblea si è poi trasformata in un acceso confronto. Durante il sit-in, alcuni partecipanti hanno rivolto parole forti contro il sindaco, criticando le decisioni riguardanti il nuovo mercato e il rischio di chiusura delle attività. La protesta si è conclusa con un clima teso e molte richieste di chiarimenti.
Era partita come una protesta silenziosa quella di lunedì 27 aprile, ma alla fine l’ira degli operatori ittici è esplosa sotto Palazzo di Città e di parole ne sono volate tante, soprattutto all’indirizzo del sindaco Carlo Masci. Nessun incontro alla fine e proprio questo ha fatto imbufalire gli.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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