VIDEO| Esplode l' ira degli operatori ittici sotto il Comune | Con il nuovo mercato chiudiamo tutti trattati come pezzenti

Gli operatori ittici hanno manifestato davanti al municipio lunedì 27 aprile, inizialmente in modo silenzioso, ma l’assemblea si è poi trasformata in un acceso confronto. Durante il sit-in, alcuni partecipanti hanno rivolto parole forti contro il sindaco, criticando le decisioni riguardanti il nuovo mercato e il rischio di chiusura delle attività. La protesta si è conclusa con un clima teso e molte richieste di chiarimenti.