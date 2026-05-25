VIDEO| Nuova vita per giochi stoviglie libri mobili e piccoli elettrodomestici | ora in via Volta c' è il Centro del Riuso
In via Volta, al civico 24, è aperto il Centro del Riuso, dove è possibile consegnare e ritirare oggetti come giochi, stoviglie, libri, mobili, piccoli elettrodomestici, biciclette e passeggini. Il centro accetta anche strumenti tecnologici e divani, se c’è spazio disponibile. Questa iniziativa permette di riutilizzare materiali e ridurre lo spreco, offrendo un punto di scambio per chi cerca oggetti usati in buone condizioni.
Dai piatti alle posate, passando per strumenti tecnologici, giocattoli, libri, anche mobili e divani (se c’è lo spazio), biciclette, passeggini e piccoli elettrodomestici, nel Centro del Riuso di via Vola, al civico 24, si può portare un po’ di tutto e anche ritirare ciò che può servire. Alle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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