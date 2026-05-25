VIDEO| Nuova vita per giochi stoviglie libri mobili e piccoli elettrodomestici | ora in via Volta c' è il Centro del Riuso

Notizia in breve

In via Volta, al civico 24, è aperto il Centro del Riuso, dove è possibile consegnare e ritirare oggetti come giochi, stoviglie, libri, mobili, piccoli elettrodomestici, biciclette e passeggini. Il centro accetta anche strumenti tecnologici e divani, se c’è spazio disponibile. Questa iniziativa permette di riutilizzare materiali e ridurre lo spreco, offrendo un punto di scambio per chi cerca oggetti usati in buone condizioni.