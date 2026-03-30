Inaugurato a Casinalbo il box del riuso nuova vita per materiali inutilizzati
A Casinalbo è stato inaugurato un nuovo spazio dedicato al riuso, chiamato Area del Riuso. Si tratta di un box in cui i cittadini possono portare oggetti ancora in buono stato che non usano più, con l’obiettivo di donarli ad altri. Il progetto si concentra soprattutto sulla donazione di giochi e prodotti per bambini, offrendo una seconda vita a materiali che altrimenti sarebbero stati eliminati.
L’intesa permetterà di indirizzare i beni portati alla stazione ecologica dai cittadini all’Area del Riuso dove, grazie a TSM, potranno ritrovare una nuova vita. L’associazione - che si occupa di inclusione sociale anche attraverso attività di formazione di persone fragili - accoglierà nel nuovo spazio materiale come piccolo mobilio, giocattoli e articoli per l’infanzia, vestiario, biciclette e altro. I beni saranno poi trasferiti periodicamente al vicino Centro del riuso intercomunale "Le Radici", gestito sempre da TSM, dove, anche dopo eventuali piccole manutenzioni, potranno essere donati o venduti sostenendo i progetti dei volontari. Se il bene raccolto non è invece riutilizzabile, l’associazione lo restituirà alla stazione ecologica permettendone il riciclo dei componenti o lo smaltimento controllato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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