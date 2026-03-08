A giugno pronto il centro del riuso | Struttura all’avanguardia per dare nuova vita agli scarti

A Bergamo entro giugno sarà completato un nuovo centro del riuso, una struttura moderna che mira a dare una seconda vita agli scarti. Questa piattaforma ecologica, di proprietà comunale, rappresenta la prima del suo genere nella città e sarà utilizzata per il ricevimento e il riutilizzo di materiali di scarto. L’obiettivo è creare un punto di riferimento per la gestione sostenibile dei rifiuti.

Nella mattina di sabato 7 marzo sopralluogo in via Zanica: i lavori si chiuderanno entro le scadenze del Pnrr. Ruzzini: “La piattaforma comunale sarà un valore aggiunto. Laboratori e workshop per insegnare l’economia circolare” Bergamo. Un’infrastruttura all’avanguardia che sarà ultimata entro il mese di giugno per donare alla città la prima piattaforma ecologica di proprietà comunale. Dopo il sopralluogo alle piscine Italcementi, nella mattina di sabato 7 marzo l’occhio dei consiglieri si è spostato sul cantiere del nuovo centro del riuso di Bergamo: una volta completata, i cittadini potranno recarsi nella struttura per depositare beni usati, ancora funzionanti e in buono stato, per evitare che diventino rifiuti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

