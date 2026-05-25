VIDEO I Torto 5 stelle | Un risultato soddisfacente ci fa sperare che si possa solo crescere

Secondo i primi exit poll, il candidato sindaco sostenuto dal centrosinistra e anche dal Movimento 5 stelle si attesta sopra il 50 per cento. La parlamentare del Movimento 5 stelle ha commentato il risultato come abbastanza soddisfacente, affermando che fa sperare in una crescita futura. Non sono stati forniti dettagli sul margine di vittoria o sui risultati finali ufficiali. I dati sono ancora parziali e da verificare con le risultanze ufficiali.

“Un risultato abbastanza soddisfacente, ci fa ben sperare che si possa soltanto crescere”. Così la parlamentare del Movimento 5 stelle Daniela Torto commenta i primi dati degli exit poll, che vedono il candidato sindaco del centrosinistra (appoggiato anche dai pentastellati) Giovanni Legnini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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