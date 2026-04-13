Una situazione tesa si sta profilando tra gli host delle piattaforme di prenotazione online, con alcune voci che parlano di possibili azioni legali di gruppo. Mentre si discute di eventuali interventi da parte di Booking e altre società, alcuni rappresentanti di associazioni di categoria cercano di mediare con le istituzioni europee. La stagione estiva, di solito momento di maggiore attività, si preannuncia invece complicata per chi gestisce strutture di ospitalità in questa fase.

Tutti pronti ad affilare le armi per una Class Action. Comincia la bella stagione, ma per gli host di Booking e Airbnb la stagione si annuncia nero torbido. Sempre più potenti le multinazionali dell’affitto breve e sempre meno tutelati i proprietari di casa. Presente Trump e i suoi metodi. Trasferia.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mancava solo che mi accoltellasse e solo allora Booking sarebbe intervenuta. Forse… A Noi ci tutela L’ Abbac che fa da tramite con la CE.

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Paralimpiadi, Bertagnolli: “Mi fa piacere che ci siano i russi. Gli atleti sono persone esattamente come noi e non c’entrano nulla con quello che sta succedendo”“A me sinceramente fa piacere che ci siano, che abbiano la possibilità di gareggiare“.