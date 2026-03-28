La Lega ha annunciato ufficialmente la candidatura di Mario Colantonio come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di maggio a Chieti. L'ex assessore della giunta Di Primio rappresenta ora la proposta del partito del Carroccio per le elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio. La decisione è stata comunicata dopo aver sciolto le riserve in merito.

Il partito correrà con Azione politica alle amministrative 2026 di Chieti e punta tutto sull'ex assessore della giunta Di Primio La Lega scioglie le riserve e presenta la candidatura a sindaco di Mario Colantonio. Il partito del Carroccio dunque punta sull'ex assessore della giunta Di Primio alle amministrative del 24 e 25 maggio a Chieti. Come l'ultima volta, anche stavolta il centrodestra a Chieti si presenterà diviso all'appuntamento elettorale. Colantonio sarà sostenuto da Lega e Azione politica. La presentazione ufficiale è in programma lunedì 30 marzo, alle ore 10.30, al Grande Albergo Abruzzo con una conferenza stampa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - La Lega scioglie le riserve: è Mario Colantonio il candidato sindaco

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