Amministrative 2026 anche l' Udc a sostegno del candidato sindaco Colantonio
Alle prossime elezioni amministrative di Chieti, in programma il 24 e 25 maggio, il candidato sindaco Colantonio potrà contare anche sul sostegno dell'Udc, partito tra i principali che hanno deciso di appoggiare la sua candidatura. Colantonio rappresenta il progetto “Sindaco del fare”, una delle forze politiche che partecipano alla competizione elettorale per la guida della città.
C'è anche l'Udc fra i partiti a sostegno del candidato sindaco Colantonio, espressione del progetto “Sindaco del fare”, alle elezioni amministrative di Chieti, in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio prossimi. La decisione della direzione regionale dell'Unione di centro è arrivata dopo un.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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