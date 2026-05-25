VIDEO I Marsilio esulta | Il ballottaggio è uno zero a zero abbiamo stravinto questa partita

Nel video pubblicato, un candidato festeggia con entusiasmo, affermando che il risultato del ballottaggio è uno zero a zero e che il centrodestra ha vinto nettamente. Sottolinea di aver conquistato città con storie politiche complesse e di aver ottenuto un risultato che definisce come un segnale chiaro di successo. Le sue parole indicano una vittoria significativa in territori storicamente difficili per l’alleanza di centrodestra.

“Si conquistano città che hanno tradizioni difficili per il centrodestra: credo che abbiamo stravinto questa partita, è un segnale chiarissimo”. Questo il commento del presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, commentando l'esito delle urne nei comuni abruzzesi, dopo l'arrivo nella sede. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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