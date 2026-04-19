Conceicao all’intervallo | Abbiamo avuto opportunità per fare il secondo gol Dobbiamo chiudere questa partita

All’intervallo della partita tra Juventus e Bologna, l’allenatore della squadra di casa ha parlato ai microfoni di DAZN. Ha commentato le occasioni avute per segnare il secondo gol e ha sottolineato la necessità di chiudere la partita. La squadra di casa conduce con un risultato di 1-0, dopo aver avuto diverse opportunità nel primo tempo.

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