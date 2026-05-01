Eusebio Di Francesco ha commentato la vittoria per 2-1 contro il Pisa alla Cetilar Arena. Dopo il match, l’allenatore ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra, sottolineando l’unione del gruppo e la mentalità che lo contraddistingue. La squadra ha confermato di non arrendersi facilmente, anche in una partita difficile come questa.

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© Calcionews24.com - Lecce, Di Francesco esulta dopo il successo di Pisa: «Questa squadra è un gruppo, ha una mentalità che non ha eguali. Abbiamo confermato che non molliamo mai»

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Arrivano i primi verdetti del campionato Verona e Pisa retrocedono ufficialmente in Il Lecce si mette a +4 dalla Cremonese #PisaLecce #SerieAEniLive #DAZNBetClub x.com