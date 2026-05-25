VIDEO I Legnini in vantaggio agli exit poll De Cesare | Possibile vittoria al primo turno resto a disposizione della squadra

Notizia in breve

I primi exit poll indicano un vantaggio di circa il 50% per il candidato sindaco del centrosinistra, Giovanni Legnini. I sostenitori sono entusiasti di questo risultato. De Cesare, un membro della sua squadra, ha dichiarato di essere disponibile a continuare la campagna e di poter accettare la vittoria al primo turno. I dati non sono ufficiali, ma hanno alimentato la speranza tra gli elettori di Legnini.