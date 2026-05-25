VIDEO I Legnini in vantaggio agli exit poll De Cesare | Possibile vittoria al primo turno resto a disposizione della squadra
I primi exit poll indicano un vantaggio di circa il 50% per il candidato sindaco del centrosinistra, Giovanni Legnini. I sostenitori sono entusiasti di questo risultato. De Cesare, un membro della sua squadra, ha dichiarato di essere disponibile a continuare la campagna e di poter accettare la vittoria al primo turno. I dati non sono ufficiali, ma hanno alimentato la speranza tra gli elettori di Legnini.
Entusiasmo fra i sostenitori del candidato sindaco Giovanni Legnini, dopo l'esito dei primi exit poll, che danno l'esponente della coalizione di centrosinistra in vantaggio con una forbice che tocca il 50%. Il vice sindaco uscente Paolo De Cesare (che non si è ricandidato), afferma ai microfoni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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