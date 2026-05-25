Elezioni comunali Reggio Calabria i risultati in diretta | per gli exit poll Cannizzaro verso la vittoria al primo turno

Gli exit poll indicano una possibile vittoria al primo turno per il candidato Cannizzaro nelle elezioni comunali di Reggio Calabria. La città è in attesa di conoscere i risultati ufficiali dopo due giorni di voto, che hanno visto una sfida tra diversi candidati. Le consultazioni si sono svolte il 24 e 25 maggio, con la città calabrese che si prepara a scegliere il successore di Giuseppe Falcomatà. La competizione si presenta molto equilibrata.

Reggio Calabria è chiamata a eleggere il successore di Giuseppe Falcomatà. Le elezioni comunali del 24 e 25 maggio nella città calabrese sono tra le più attese di tutta la tornata elettorale di questa primavera, con una sfida che potrebbe essere molto equilibrata. Urne aperte fino alle ore 15 di lunedì 25 maggio per decidere chi sarà il prossimo sindaco e per la composizione del prossimo Consiglio comunale dopo le dimissioni di Falcomatà, da poco eletto in Consiglio regionale. Qui sarà possibile seguire in diretta i risultati della sfida tra Domenico Battaglia e Francesco Cannizzaro. Elezioni comunali Reggio Calabria, i risultati in diretta. Ore 15. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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