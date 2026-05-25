VIDEO I Di Biase Fratelli d' Italia | Al ballottaggio il popolo di centrodestra saprà farsi trovare unito Ferrara eletto con il 21%

Notizia in breve

Un esponente di Fratelli d'Italia ha commentato i risultati delle elezioni, affermando che al ballottaggio il centrodestra si presenterà unito. Ha riferito che un candidato ha ottenuto il 21% dei voti, precisando che i dati sono ancora parziali e provenienti da una soglia di partecipazione molto bassa. L’intervento si è concentrato sulla possibilità di un’unità nel secondo turno e sulla necessità di attendere risultati più completi prima di formulare valutazioni definitive.