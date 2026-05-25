VIDEO I Di Biase Fratelli d' Italia | Al ballottaggio il popolo di centrodestra saprà farsi trovare unito Ferrara eletto con il 21%
Un esponente di Fratelli d'Italia ha commentato i risultati delle elezioni, affermando che al ballottaggio il centrodestra si presenterà unito. Ha riferito che un candidato ha ottenuto il 21% dei voti, precisando che i dati sono ancora parziali e provenienti da una soglia di partecipazione molto bassa. L’intervento si è concentrato sulla possibilità di un’unità nel secondo turno e sulla necessità di attendere risultati più completi prima di formulare valutazioni definitive.
“I dati sono rilevati su una soglia percentuale molto bassa quindi io aspetterei per avere un'idea di massima”. Così la capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, Carla Di Biase, commenta l'esito degli exit poll, che danno in vantaggio il candidato sindaco di centrosinistra, Giovanni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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