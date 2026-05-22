Ente idrico campano eletto presidente il sindaco Supino Vittoria di Forza Italia e del centrodestra

Il distretto casertano dell’Ente Idrico Campano ha un nuovo presidente: si tratta del sindaco di Vairano Patenora, Stanislao Supino, eletto di recente. Supino rappresenta Forza Italia e la coalizione di centrodestra. La nomina segue le procedure previste dall’ente e coinvolge le assemblee competenti. La sua elezione segna una modifica nella guida dell’ente, che si occupa della gestione delle risorse idriche nella zona. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali dell’ente.

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Cambio ai vertici del distretto casertano dell’Ente Idrico Campano. È stato eletto nuovo presidente il sindaco di Vairano Patenora, Stanislao Supino, espressione di Forza Italia.L’elezione è arrivata al termine del voto interno che ha visto Supino prevalere con 13 voti contro i 10 raccolti da Lia. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Anea, Luca Mascolo eletto nuovo presidente Sullo stesso argomento Completamento rete fognaria, il sindaco incontra l'Ente Idrico CampanoIeri mattina, insieme al dirigente dei Lavori Pubblici, Mario Ferrante, il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha incontrato il Presidente... Gentilucci eletto presidente: la vittoria del centrodestraLa Provincia di Macerata ha un nuovo presidente: Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina e rappresentante di Fratelli d’Italia. Ente Idrico Campano, chiesti finanziamenti per un miliardo di euroIl Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano ha approvato oggi l'inserimento di 23 nuovi progetti proposti dai gestori del Servizio Idrico Integrato della Campania nella seconda finestra temporale ... ansa.it L'ente idrico campano celebra oggi i dieci anni della legge regionale 15/2015L'Ente Idrico Campano celebra oggi i dieci anni dalla Legge Regionale 15/2015, che nel 2015 ha segnato l'avvio di una nuova stagione nella gestione del Servizio Idrico Integrato in Campania. Una ... ilmattino.it