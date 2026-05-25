VIDEO I Da Fratelli d' Italia l' apertura a un ricongiungimento del centrodestra | le parole del senatore Sigismondi

Un senatore di Fratelli d’Italia ha espresso apertura a un possibile ricongiungimento del centrodestra. La dichiarazione riguarda la coalizione sostenuta dal candidato sindaco, che vede coinvolti Lega, Azione Politica e Udc. La proposta di dialogo si rivolge a rafforzare l’unità tra le forze politiche di centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative. La posizione è stata comunicata attraverso un video pubblicato online.

Un'apertura evidente alla coalizione guidata dal candidato sindaco Mario Colantonio, sostenuto da Lega, Azione Politica e Udc. E' l'invito che arriva dal senatore e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Etel Sigismondi, a commento dell'esito delle elezioni amministrative.I dati parziali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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