Elezioni amministrative a Lecco | Filippo Boscagli di Fratelli d' Italia è il candidato sindaco del centrodestra

Il 7 marzo 2026 a Lecco si svolgono le elezioni amministrative e Filippo Boscagli di Fratelli d’Italia è stato scelto come candidato sindaco del centrodestra. La sua candidatura è stata annunciata ufficialmente e rappresenta la proposta del partito per la guida della città. La campagna elettorale si apre con questa decisione e si concentra sui temi chiave locali.

Lecco, 7 marzo 2026 – Il candidato sindaco del centrodestra di Lecco dovrebbe essere Filippo Boscagli di Fratelli d'Italia. Il condizionale è d'obbligo, perché manca ancora l'ufficialità, ma dovrebbe essere solo questione di breve tempo. A poco più di due mesi e mezzo dalle elezioni comunali nella città dei Promessi sposi, Filippo Boscagli, 46 anni, giurista d'impresa, consigliere comunale dal 2006 e anche consigliere provinciale tra il 2009 e il 2014, attivo nel volontariato, subentra al 33enne Carlo Piazza della Lega. Sembrava infatti lui, che è anche responsabile della Segreteria del sottosegretario regionale Mauro Piazza, il prescelto a guidare la coalizione di centrodestra alle prossime amministrative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elezioni amministrative a Lecco: Filippo Boscagli di Fratelli d'Italia è il candidato sindaco del centrodestra Elezioni, in attesa del candidato sindaco Fratelli d'Italia assicura: "Centrodestra sarà unito"La nota degli esponenti cittadini e provinciali del partito in attesa che esca il nome designato a concorrere con Federico Basile Il nome non c'è... Leggi anche: Boscagli candidato sindaco del centrodestra unito? Lecco - Filippo Boscagli e' il candidato sindaco proposto da Fratelli d'Italia Approfondimenti e contenuti su Filippo Boscagli di. Temi più discussi: Centrodestra, Filippo Boscagli candidato sindaco di Lecco; Giovane accoltellato. Boscagli: Non si può accettare che Lecco sia ostaggio della violenza, Piazza: Città fuori controllo; Accoltellamento a Lecco: Boscagli, Carlo Piazza e Losi contro l’amministrazione; MORTO IL GIOVANE ACCOLTELLATO LE REAZIONI DELLA POLITICA. Boscagli candidato sindaco del centrodestra unito?Manca ancora la conferma ufficiale, ma l'accordo sembra ormai a un passo. Sarà Filippo Boscagli, esponente di Fratelli d'Italia e capogruppo in Consiglio comunale, il candidato sindaco del centrodestr ... leccotoday.it Centrodestra verso Boscagli candidato sindaco a Lecco, attesa l’ufficialità da RomaBoscagli frena: Non ci sono ufficialità Nella corsa a sindaco già indicati Mauro Gattinoni, Mauro Fumagalli e Francesca Losi. LECCO – Il centrodestra avrebbe individuato il proprio candidato sindaco ... msn.com Lecco - Manca solo l'ufficialità. Filippo Boscagli sarà il candidato unico del Centro Destra alla carica di sindaco della città. La decisione definitiva sarebbe stata presa ieri dai "palazzi" romani. Svanisce quindi la candidatura a sindaco di Carlo Piazza, fino a poc - facebook.com facebook