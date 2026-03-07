Elezioni amministrative a Lecco | Filippo Boscagli di Fratelli d' Italia è il candidato sindaco del centrodestra

Il 7 marzo 2026 a Lecco si svolgono le elezioni amministrative e Filippo Boscagli di Fratelli d’Italia è stato scelto come candidato sindaco del centrodestra. La sua candidatura è stata annunciata ufficialmente e rappresenta la proposta del partito per la guida della città. La campagna elettorale si apre con questa decisione e si concentra sui temi chiave locali.

Lecco, 7 marzo 2026 – Il candidato sindaco del centrodestra di Lecco dovrebbe essere Filippo Boscagli di Fratelli d'Italia. Il condizionale è d'obbligo, perché manca ancora l'ufficialità, ma dovrebbe essere solo questione di breve tempo. A poco più di due mesi e mezzo dalle elezioni comunali nella città dei Promessi sposi, Filippo Boscagli, 46 anni, giurista d'impresa, consigliere comunale dal 2006 e anche consigliere provinciale tra il 2009 e il 2014, attivo nel volontariato, subentra al 33enne Carlo Piazza della Lega. Sembrava infatti lui, che è anche responsabile della Segreteria del sottosegretario regionale Mauro Piazza, il prescelto a guidare la coalizione di centrodestra alle prossime amministrative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

