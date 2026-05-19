Amministrative del 24 e 25 maggio perché Fratelli d’Italia punta su Lecco | persa per 31 voti oggi può pesare sugli equilibri del centrodestra
Durante le elezioni amministrative di fine maggio in Lombardia, un capoluogo di provincia ha attirato l’attenzione di Fratelli d’Italia. La lista di destra ha subito una sconfitta con una differenza di 31 voti, un risultato che potrebbe influire sugli equilibri politici del centrodestra nella regione. La sfida elettorale ha coinvolto diversi candidati e ha visto la partecipazione di più forze politiche, con un risultato finale che ha lasciato alcune incognite per il futuro immediato.
Nella tornata di amministrative del 24 e 25 maggio, in Lombardia c’è un capoluogo di provincia che è un osservato speciale per Fratelli d’Italia. Si tratta di Lecco, per il partito della premier una sfida da seguire con attenzione. Un capoluogo lombardo, oggi governato dal centrosinistra, che il centrodestra perse nel 2020 per appena 31 voti e che ora FdI vuole riconquistare. Mauro Gattinoni, cinque anni fa, vinse il ballottaggio con 10.978 voti contro i 10.947 di Giuseppe Ciresa: uno scarto minimo, rimasto una ferita aperta nel centrodestra lecchese. Il nome scelto per la rivincita è quello di Filippo Boscagli, sostenuto da tutta la coalizione: Fratelli d’Italia in testa. 🔗 Leggi su Open.online
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