Legnini inaugura il secondo comitato e dà voce ai candidati più giovani FOTO

Nella giornata di oggi è stato inaugurato il secondo comitato in piazza Valignani, con la partecipazione di un rappresentante politico. Durante l’evento sono stati presentati il programma, già pubblicato, e alcune iniziative dedicate ai giovani, tra cui l’introduzione dello Youth test, già sperimentato a Parma. Tra i partecipanti, anche alcuni candidati più giovani, che hanno avuto modo di esprimersi e condividere le proprie proposte.

Comitato Legnini aperto anche in piazza Valignani: “Programma partecipato e pubblicato, Chieti città della cultura, dell’accoglienza e dei giovani, introdurremo lo Youth test sperimentato a Parma. Al via gli incontri nei quartieri”Dopo l'apertura della sede elettorale in via Colonnetta a Chieti.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Legnini parte da Santa Maria, il candidato sindaco incontra i rappresentanti del comitato [FOTO]Il candidato sindaco Giovanni Legnini parte da Santa Maria dove venerdì ha incontrato residenti e comitati per fare il punto sugli interventi e sui... “E se ora, lontano – un’altra voce esiste”: il documentario che dà voce ai giovani arriva nelle sale italianeArriva nelle sale italiane “E se ora, lontano – un’altra voce esiste”, il nuovo documentario diretto da Massimo Selis, scritto insieme a Belinda... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Chieti al voto: Legnini inaugura la seconda sede elettorale e avvia il percorso nei quartieri; Legnini inaugura il comitato elettorale di Chieti Scalo; Chieti al voto: arriva Leo a sostegno di Sicari, Legnini inaugura la sede elettorale alla Colonnetta. L'INAUGURAZIONEdel secondo comitato elettorale di Legnini dopo quello allo Scalo: appuntamento in centro città https://cityne.ws/8CByN - facebook.com facebook